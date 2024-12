Saint-Leu : le front de mer sera réservé aux piétons en janvier

À compter du vendredi 3 janvier 2025 à 15h et jusqu’au dimanche 19 janvier 2025 à 23h, le front de mer de Saint-Leu sera piéton entre l’intersection rue Waldeck Rousseau et la place Monument aux morts (La Poste), annonce la mairie de Saint-Leu ce mardi 31 décembre 2024 (Photo www.imazpress.com)

La commune de Saint-Leu avait déjà piétonnisé cet espace sur des courtes durées lors du 14 Juillet ou encore, à l’occasion de la Fête de la Musique.

"Les usagers ont apprécié ce front de mer sans voiture" estime la mairie saint-leusienne qui a donc décidé d'expérimenter cette piétonnisation sur une période plus longue.

• Réglementations mises en place :

- circulation, arrêt et stationnement interdits : Rue de la Compagnie des Indes dans sa portion comprise entre l’intersection Rue Waldeck Rousseau et le carrefour Place Monument aux morts.

• Dérogations accordées :



- exposants, forains et artistes.- véhicules d’intervention et de secours.- personnel de sécurité et autres personnes ayant une autorisation préalable.- toute personne ayant fait et eu l’autorisation.

• Informations pratiques :

- signalisation : Des dispositifs réglementaires et un balisage seront installés par le service signalétique de la mairie pour garantir la sécurité et la bonne gestion des flux.

- sanctions : Toute infraction pourra entraîner des sanctions, incluant la mise en fourrière des véhicules en infraction.

