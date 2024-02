Saint-Leu : opération "collecte de déchets" à la ravine des Colimaçons

Les associations Surfrider et Uniscité ont mené une opération de collecte de déchets à la ravine des Colimaçons ce lundi 12 février 2024. "L'objectif éait d'empêcher des déchets charriés par le cyclone Belal et la tempête Candice d’arriver jusqu’à l’océan" précisent les deux associations dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Surfrider et Uniscité)

" Jeter par terre, c’est jeter en mer" Le slogan de l’association Surfrider sonne particulièrement juste à La Réunion, où les déchets jetés près des ravines dévalent les pentes pendant les crues, comme ce fut le cas pendant le dernier épisode de pluies.

C’est pourquoi des bénévoles de l’association Surfrider et les Ecovolontaires d’Uniscité Réunion ont unis leurs forces ce matin pour effectuer une opération de nettoyage en bas de la ravine ces Colimaçons à Saint Leu.

Objectif : empêcher des déchets charriés par le cyclone Belal et la tempête Candice d’arriver jusqu’à l’océan.

Equipés de gants et de sacs en jute, une petite vingtaine de jeunes a grimpé dans la ravine ou fouillé dans les abords de la zone d’escalade et le moins qu’on puisse dire (malheureusement!) c’est qu’ils ne sont pas revenus bredouilles !

Au bout de 45 minutes de ramassage, ils avaient remplis 8 gros sacs poubelle et deux bâches de déchets : bouteilles, emballages alimentaires, briquets, sandales, plastiques et mousses synthétiques en tous genres mais aussi des objets plus insolites – quoique non moins polluants – tels qu’un pare-choc, un bâton de marche, une roue de vélo, un pneu, un téléphone, une tente, une grille barbecue…

"C’est consternant, tout ce qu’on trouve ! Les gens balancent dans la ravine et avec les pluies cela se désintègre" soupire un jeune.

Un rappel, alors que la saison cyclonique n’est pas terminée, qu’on ramène ses déchets chez soi – mais aussi, comme le rappellent les bénévoles de Surfrider : "le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produite pas !"