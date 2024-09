Saint-Leu : un motard contrôlé à 151 kilomètres heures sur une route limitée à 80

Pour le week-end du 13 au 15 septembre 2024, 161 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 5 conduites en état d'ébriété et 3 sous stupéfiants ont été relevées. 12 permis ont été retirés. Ce dimanche 15 septembre, 93 fonctionnaires de police ont également réalisé une opération de contrôle. 62 automobilistes ont été verbalisés pour non respect du code de la route. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie et de la police ci-dessous (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

- Du côté gendarmerie -

- Du côté de la police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05 (taux compris entre 0.69 et 0.74 mg / l d'air expiré)

- Défaut d'assurance : 05

- Défaut de permis de conduire : 02

- Refus d'obtempérer : 01

- Délit de fuite 01

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 62 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Feu rouge / stop / priorité : 00

- Ceinture de sécurité : 01

- Défaut d'équipement : 01

- Défaut de contrôle technique : 03

- Usage de téléphone au volant 05

- Autres : 62