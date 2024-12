Saint-Leu : un motard perd la vie sur la route des Tamarins, plusieurs véhicules impliqués

Dans la nuit de ce vendredi 6 au samedi 7 décembre 2024, un accident mortel a eu lieu sur la route des Tamarins, au niveau de la tranchée couverte de Saint-Leu. Un motard a perdu la vie dans des circonstances qu'il reste encore à déterminer. Une enquête a été ouverte. La route est toujours fermée en direction du nord, indique le Centre régional de gestion du trafic (CRGT) (Photo : www.imazpress.com)

Les circonstances de l'accident du motard sont pour l'heure inconnue. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame.

Plusieurs véhicules ont également été accidentés, percutant le motard. Les automobilistes ont été pris en charge, très choqués.

- La route fermée à la circulation -

Sur la RN1 route des Tamarins à Saint Leu, au niveau de la Tranchée couverte, suite à plusieurs accidents, la route est coupée en direction du Nord.

Il est demandé aux usagers d'emprunter la RN1A depuis l'échangeur de l'Etang Salé.

- 33 tués sur les routes depuis le début de l'année -

Au 2 décembre 2024 l'observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2024, 33 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises dont

On dénombre également 863 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés) et 1.056 blessés dont 313 hospitalisés (plus de 24 heures).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com