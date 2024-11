Saint-Leu : une femme en difficulté sauvée en mer par deux personnes en paddle

Elle est saine et sauve

Ce dimanche 17 novembre 2024 en fin de journée, une femme s'est retrouvée en difficulté derrière la barrière de corail vers Saint-Leu. Selon la gendarmerie, contactée par Imaz Press, la personne nageait avec un masque et un tuba. Deux personnes à bord d'un paddle lui sont venues en aide. Les équipes de la Société nationale de sauveteurs en mer (SNSM), de la Section aérienne de la gendarmerie (SAG) et la brigade nautique ont été engagées. La nageuse a été ramenée sur la côte saine et sauve (Photo d'illustration : wwww.imazpress.com)

"La femme a été prise en charge par les secours pour passer des examens", indiquent les gendarmes.

