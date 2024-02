Saint-Louis : 7ème édition du PRIX 20DÉSAMB' RÉUNION

La ville de Saint-Louis est à l'honneur à travers leur groupe ambassadeur. Au rythme du PRIX 20DÉSAMB' RÉUNION lors de sa 7ème édition, le groupe Zenfan kabaré a triomphé ce vendredi 9 février. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : Festival Ta Nou Sa)

Une soirée mémorable s'est déroulée lors de la première partie du festival à L'Alambic - La culture dans les Hauts , où les artistes se sont succédés, offrant au public une expérience musicale inoubliable. Dans un tourbillon d'énergie et de créativité, chaque groupe a transporté les spectateurs dans son univers unique, empreint de magie et d'émotion. Les images capturées révèlent la beauté de ces instants éphémères, témoins de la passion et du talent déployés sur scène.

- Programme du samedi 10 février -

Ce samedi 10 février, les festivités continuent, promettant de nouvelles découvertes musicales à partir de 10h. Puis, dès 18h00, les regards seront à nouveau rivés vers la scène, où les talents des groupes invités du Prix seront mis à l'honneur. Enfin, la tension montera d'un cran lors de la présentation du vainqueur en soirée, marquant ainsi le point culminant de cette célébration de la musique et de l'art.

Nou attend à zot aujourd'hui à Les Trois-Bassins pour la fête en musique.

Entrée gratuite.