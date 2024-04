Des clients lésés par un artisan créent un collectif contre l'arnaqueur présumé

Ce dimanche 28 avril 2024, quelques personnes se sont rassemblées à l'étang du Gol de Saint-Louis pour dénoncer les pratiques d'un artisan dans le bâtiment accusé d'avoir arnaqué des dizaines de clients. Malfaçons, abandon de chantier, menaces… La liste des accusations est longue. Un collectif a été créé pour monter un dossier de plainte collective contre ce dernier.

C'est dans un reportage de Réunion la 1ère que les clients lésés ont repéré cet artisan. "Il est passé dans un reportage dédié au salon du mariage, où il se vantait d'avoir une Porsch et une Mercedes et avoir investi plus de 30 000 euros pour son futur mariage, alors qu'il nous a volé 5.000 euros" dénonce une ancienne cliente, qui a déposé plainte contre lui. "On s'est rendu compte dans les commentaires que nous sommes de nombreuses victimes" explique-t-elle.

Des dizaines de personnes se sont aujourd'hui manifestés, assurant que l'artisan leur doit des milliers d'euros. "Il nous a contacté via les réseaux sociaux après la publication d'une annonce. Il s'est montré arrangeant et proposait des prix attractifs. Nous avons donc fait un acompte de 5.000 euros pour des travaux chez nous. Les premiers jours, il a envoyé des artisans, et puis plus rien au bout de trois jours. Quand on a essayé de le contacter, soit il ignorait nos appels, soit il nous insultait" raconte cette ancienne cliente.





"Plusieurs plaintes ont été déposées, et on nous a informé que certaines ont été placées en litige commercial, mais le problème ne réside pas que sur ces arnaques : il y a eu des insultes et des menaces envers ses clients mécontents" assure-t-elle.

Ce dimanche, certains de ces clients ont créé un collectif et se préparent désormais à déposer une plainte collective contre l'artisan.



"L'arnaqueur présumé aurait aussi vendu un camion, sans que la carte grise du véhicule n'ait été transférée. Les victimes font état de plusieurs types d'escroqueries" rapporte par ailleurs Réunion la 1ère. D'après nos confrères, l'homme mis en cause par ces particuliers "dénonce des pressions". "Il se dit ouvert au dialogue avec ses clients et est prêt à les rencontrer un par uns" précisent nos confrères.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com