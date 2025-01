Saint-Louis : ouverture d'une école transitoire, de nouveaux projets se dessinent

La rentrée à Saint-Louis a été marquée par une inauguration dans le cadre du renouvellement urbain du quartier du Gol. L’ouverture de l’école transitoire symbolise le début d’une transformation plus large pour la commune. Pour la maire de la commune, Juliana M’Doihoma, plusieurs projets à venir témoignent de la volonté de la municipalité de "placer les habitants au cœur de son action". (Photos : Saint-Louis

Destinée à accueillir 180 élèves, la nouvelle école transitoire s’étend sur 1 200 m² et comprend 11 classes, un réfectoire, des espaces communs et un préau couvert.

Réalisée en six mois pour un coût de 2,45 millions d’euros, cette structure modulaire se veut, selon la mairie, "une réponse temporaire et innovante aux besoins éducatifs du quartier".

Elle restera en service durant les quatre années nécessaires à la démolition et à la reconstruction des écoles Edmond Albius et Sarda Garriga. Cette réalisation illustre "la volonté municipale d’offrir un cadre sécurisé et moderne aux élèves, même pendant la période de transition", souligne encore la municipalité.

- Un projet intégré au renouvellement urbain -

L’école transitoire s’inscrit dans un programme global de transformation du quartier du Gol.

Plusieurs chantiers sont déjà en cours :

- Le Square Bory Saint Vincent, dont la rénovation a commencé en octobre 2024, inclura une aire de jeux et des plantations. Livraison prévue en mars 2025, pour un budget de 180 000 euros.

- La Maison de Projet/Maison Communale de Proximité, destinée à devenir un lieu d’échanges et d’animation pour les habitants. Travaux lancés en novembre 2024, avec une livraison prévue en août 2025 selon la mairie, et un investissement d’un million d’euros.

- Le Parc Piment, dédié aux activités sportives et de loisirs, attendu pour le premier trimestre 2026, avec un budget de 3,9 millions d’euros.

- Des équipements à venir pour" renforcer la cohésion sociale" -

La municipalité prévoit également la construction d’un gymnase, d’une maison des associations et d’une salle des fêtes dans les mois à venir. Ces infrastructures doivent contribuer "à améliorer le cadre de vie et à renforcer le dynamisme local", selon le souhait de la commune.

Pour Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis, ces projets témoignent de la volonté de la municipalité de "placer les habitants au cœur de son action".

"L’ouverture de cette école est un signal fort de notre engagement à transformer le quartier du Gol en un lieu de vie moderne, inclusif et tourné vers l’avenir", a-t-elle souligné lors de l’inauguration.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com