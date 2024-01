Saint-Louis : Réouverture partielle des écoles

La ville prend la décision de ne procéder qu'a une réouverture partielle de ses écoles maternelles et élementaires. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo Sly/www.imazpress.com)

La Ville a traversé ces derniers jours des épisodes climatiques qui ont eu de lourdes conséquences à la fois sur notre bâti scolaire et sur nos routes.

Si des réparations d’urgence ont pu être effectuées ce jour sur nos radiers, ces dernières restent précaires.

De même, certaines écoles ont subi des dégâts considérables. Là aussi, si nos équipes se sont mobilisées sur des travaux d’urgence, certains établissements nécessitent d’autres opérations de nature à mieux garantir les conditions d’hygiène et de sécurité.

En outre, les prévisions météorologiques n’écartent pas le risque de pluies saisonnières ; ce qui dans l’état actuel d’engorgement des sols peut conduire à de fortes perturbations sur le réseau routier et sur le bâti scolaire.

La ville prend la décision de ne procéder qu'a une réouverture partielle de ses écoles maternelles et élementaires.



Aussi, les écoles suivantes resteront fermées ce jeudi 1er et vendredi 2 février :

Au Gol : EDMOND ALBIUS et SARDA GARRIGA

A Roches-Maigres / Plateau Maison Rouge : PAUL ÉLUARD et DESFORGES BOUCHER

A Plateau Goyaves : les 2 écoles maternelle et élémentaire

A la Chapelle : ROBERT DEBRÉ

A Palissade : RENÉ PÉRIANAYAGOM & NOÉ FOUGEROUX

Aux Canots : JULES FERRY

Aux Makes : PAUL HERMANN

Au Tapage : AUGUSTE LACAUSSADE

Au Petit Serré : ALPHONSE DAUDET

Au-delà de cette liste de 13 écoles sur 31, les autres établissements scolaires du territoire communal seront ouverts.

Cette fin de semaine sera mise à profit pour poursuivre la remise en état des écoles. Dans ce cadre, l’ensemble du personnel des écoles est appelé à rejoindre son poste de travail aux horaires habituels.