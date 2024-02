Saint-Louis : réouverture de toutes les écoles

La ville de Saint-Louis rouvre toutes les écoles de sa commune, ce lundi 5 février. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo Sly/www.imazpress.com)

En ce sens, les 13 établissements qui étaient restés fermés les jeudi 1er et vendredi 2 février dernier rouvriront donc leurs portes ce lundi matin.

Grâce à ce week-end d’accalmie et à la mobilisation de nos équipes techniques, des travaux d’urgence ont pu être réalisés pour permettre l’accueil des enfants.

- Des travaux conséquents vont être réalisés -

Néanmoins, la série d’intempéries qui a touché le territoire depuis le 20 décembre est venue accentuer les besoins de réhabilitation du bâti scolaire. Dans les écoles les plus touchées, des travaux plus conséquents devront donc être réalisé dans des délais plus courts.

Bien que cela engendre des coûts supérieurs aux prévisions pour 2024, madame le maire et son équipe ont fait le choix de prioriser ce besoin et de mobiliser les moyens utiles à la sécurisation et à l'amélioration du cadre de vie scolaire de nos enfants. De nouveaux travaux vont donc pouvoir être lancés dans les meilleurs délais.

Nous souhaitons une bonne reprise à tous les enfants et à l'ensemble de la communauté éducative !