Saint-Louis : sept écoles resteront fermées ce lundi

Plusieurs écoles de Saint-Louis resteront fermées ce lundi 29 janvier 2024, annonce la mairie saint-louisienne ce dimanche. Cette décisions a été prise "pour des raisons de sécurité liées à l’ampleur des problématiques constatées vendredi (infiltrations d’eau, pannes électriques…) sans évolution favorable durant le week-end" indique la commune (Photo d'illustration ww.imazpress.com)

les écoles suivantes resteront fermées :

- au Gol : Edmond Albius et Sarda Garriga

- à Roches-Maigres / Plateau Maison Rouge : Paul Eluard et Dseforges Boucher

- à la Chapelle : Robert Debré

- à Palissade : René Périanayagom et Noé Fougeroux

"Au-delà de cette liste de 7 écoles sur 31, les autres établissements scolaires du territoire communal seront ouverts" note la mairie

"Là où des difficultés ont été rencontrées au niveau de certaines classes vendredi, des solutions alternatives ont été co-construites entre la Ville et le Rectorat pour permettre la réouverture"ajoute la commune

Par ailleurs, la Ville informe l’ensemble des parents d’élèves du territoire qu’elle active cette nuit de diamnche à lundi sa cellule de crise.

En cas de plus fortes dégradations des conditions climatiques et des impacts sur les radiers et routes, d’autres décisions pourraient être prises et annoncées lundi dès 6h30