Saint-Paul : 72 infractions pour usage du téléphone en à peine une heure

Ce mardi 20 et ce mercredi 21 juin, les forces de l'ordre étaient mobilisées dans l'est comme dans l'ouest. Dans l'est ce mardi, c'est 8 infractions relevées dans l'après-midi, dont une détention de port d'arme, une conduite sous stupéfiants et deux défauts d'assurance. Dans l'ouest ce jour, du côté de Saint-Paul, ce sont 72 infractions relevées en à peine une heure et pour usage du téléphone.

Mardi 20 juin de 13h à 17h30, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît, appuyés des effectifs des Douanes du Port ont réalisé un service coordonné sur le secteur de la compagnie de Saint-Benoît. A cet effet, un poste de contrôle a été mis en place sur la commune de Bras-Panon (sortie Paniandy) et un second au niveau du Bocage sur la commune de Sainte-Suzanne. Un maître chien de la Douane était également présent sur le dispositif. 8 infractions ont été relevées dont, 1 détention et transport d'arme de Catégorie D, 1 conduite sous stupéfiants, 1 usage de stupéfiants, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis, 1 défaut de contrôle technique, 1 pneu lisse…

Le lendemain matin, le mercredi 21 juin 2023, de 07h30 à 08h30, c’est au tour de la brigade de Saint-Paul de mobiliser ses effectifs, pour un contrôle routier orienté sur les fautes de comportement des usagers de la route. Postés sur la N1 au niveau de la bretelle de ST Paul centre, dans le sens Saint-Pierre-Saint-Denis, les militaires ont relevé, pas moins de 72 infractions pour usage du téléphone. Malgré la présence visible des gendarmes, de nombreux automobilistes, tellement "concentrés" sur leur conversation ne remarquaient pas les gendarmes sur la chaussée. Sans compter tous ceux qui ont été interrompus dans la consultation ou l’écriture de SMS.

