Saint-Paul : l'entraînement de l'Ultra-trail au coeur d'une conférence

Une semaine avant l’événement trail qui animera toute l’île, le CREPS de La Réunion organise samedi 12 octobre 2024 sa conférence annuelle sur la thématique du trail. Cette année, elle abordera plus spécifiquement l’entraînement en Ultra-Trail, réunissant des experts renommés et des athlètes de haut niveau. L’accueil des participants est prévu dès 16h45 au CREPS de La Réunion à Saint-Paul, situé au 47, Boulevard du Front de Mer. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cet événement incontournable pour tous les passionnés de trail et de sport d’endurance, offre une opportunité unique d’échanger et de s’informer sur les dernières avancées dans la préparation et l’optimisation de la performance en ultra-trail.

Les conférences et débats seront animés par Éric Lacroix, Professeur agrégé d’EPS et Directeur du SUAPS, et Cyril Granier, Docteur en sciences du sport et Conseiller en optimisation de la performance au CREPS de La Réunion.

Les discussions porteront sur des thèmes essentiels pour tout coureur d’endurance, avec des interventions pointues et des ateliers interactifs.

Plusieurs experts de la discipline seront présents pour partager leur expertise et leurs connaissances :

• Joffrey Bardin, Professeur agrégé d’EPS, Docteur en sciences du sport

• Manon Dauvergne, Kinésithérapeute du sport, Doctorante

• Antoine Guillon, Ultra-traileur de renommée internationale

• Amélie Huchet, Médecin généraliste, Traileuse

• Stéphane Jacquemin, Entraîneur développement de la force

• Valentin Lacroix, Nutritionniste

• Yoann Mornet, Professeur agrégé d’EPS, Entraîneur Trail

• Nicolas Turpin, Docteur en sciences du sport, Maître de Conférence

Les sujets qui seront explorés lors des interventions sont essentiels pour qui veut réussir à opti- miser sa performance en ultra-trail, améliorer sa préparation et atteindre ses objectifs dans les compétitions d’endurance : les synergies musculaires en trail, l’impact de l’entraînement sur le REDs, l’entraînement à la chaleur, les particularités de l'entraînement au féminin et la nutrition des coureurs d’ultra-trail.

Un apéritif dinatoire sera proposé au cours de la soirée et une tombola clôturera l’événement (vers 21h30).

Inscriptions

Les places pour cet événement sont limitées. Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site du CREPS de La Réunion : www.creps-reunion.fr/formation.offre. Les frais d’inscription s’élèvent à 5 €.

Informations utiles

CREPS de La Réunion, 47 Boulevard du Front de Mer à Saint-Paul

Accueil dès16h45, début de la conférence à 17h, clôture de l’événement prévue à 21h30.