Saint-Paul : hommage à Hélène Rougeau

Le Conseil Municipal de la ville de Saint-Paul a la profonde tristesse d’annoncer le décès d’Hélène Rougeau, survenu dans la nuit de dimanche 17 à lundi 18 novembre 2024, après un combat de 12 années contre un cancer du sein. (Photo : www.imazpress.com)

Jusqu’au bout, elle a fait preuve d’une force, d’un courage et d’une détermination qui reflètent l’ampleur de son engagement, tant personnel que public.

Féministe convaincue et militante engagée pour le PLR (Pour La Réunion) et l’ UFR (Union des femmes réunionnaises), Hélène Rougeau a consacré sa vie à défendre les valeurs de liberté, d’égalité et de progrès.

Malgré la maladie, elle a continué d’assumer pleinement ses responsabilités au sein du Conseil Municipal, contribuant activement aux projets locaux et portant une attention particulière au rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui lui tenait particulièrement à cœur.

Sa capacité à conjuguer résilience personnelle et engagement politique était exemplaire. Elle était une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Toujours présente, même dans les moments les plus difficiles, elle n’a jamais laissé la maladie définir qui elle était.

En plus de ses réalisations politiques, Hélène Rougeau était avant tout une mère aimante et dévouée pour ses deux enfants, Margot et Raphaël, qui étaient sa plus grande fierté. Aujourd’hui, notre communauté perd une femme d’exception, une collègue dévouée et une amie précieuse.

Cependant, Hélène n’aurait pas souhaité que l’on s’arrête à la tristesse. Elle aurait préféré que l’on se souvienne d’elle pour ses combats, son énergie et ses idéaux qu’elle a portés jusqu’au bout.

Un temps de recueillement est organisé ce lundi 18 novembre 2024 de 12h00 à 18h30 dans la la Salle du Conseil Municipal de l’ Hôtel de Ville de Saint-Paul, afin que chacun puisse célébrer la vie et l’héritage de cette femme extraordinaire.

Le Conseil municipal s’engage à poursuivre ses actions dans l’esprit des valeurs qu’elle défendait avec tant de

passion.

Avec respect et admiration,

Le conseil municipal de la ville de Saint-Paul