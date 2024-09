Saint-Paul : la savane du Cap Lahoussaye en feu

Ce samedi 14 septembre 2024, un gros incendie s'est déclaré dans la savane du Cap Lahoussaye, créant une épaisse fumée blanche visible depuis la route. Les pompiers sur place combattent toujours les flammes. L'hélicoptère bombardier d'eau qui prêtait à ces derniers a dû s'arrêter à cause de la nuit tombante. Le feu et la fumée ont diminué mais l'incendie n'est pas terminé pour autant. Plusieurs hectares de savane sont parties en fumée. La circulation est de nouveau fluide sur la route des Tamarins, il n'est plus question de fermeture de routes. (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'incendie provoque d'épaisses fumées blanches visible depuis la route. Regardez

Afin de prêter main forte aux pompiers qui se battent contre les flammes, un hélicoptère bombardier d'eau fait des aller-retours afin d'arrêter l'incendie. Regardez

Presqu'une heure après l'arrivée des pompiers sur place, l'incendie commence à s'atténuer. Les plus curieux admirent le spectacle à la tombée de la nuit. Regardez

Avec la tombée de la nuit, l'hélicoptère bombardier a dû arrêter ses rondes par manque de visibilité. Les pompiers combattent toujours les flammes, bien qu'elles aient diminuées.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com