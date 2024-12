Saint-Paul : le Père Noël au chevet des enfants malades du CHOR et de l'EPSMR

Ce lundi 23 décembre 2024 à Saint-Paul, le Père Noël était en avance au Centre hospitalier Ouest de La Réunion (CHOR) et à l’Établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR). Une initiative des associations Lesprilokèr et Insaniyat qui ont collaboré afin d’offrir des cadeaux aux enfants du service pédiatrique souffrant de plusieurs types de pathologies telles que la gastro, la bronchiolite, les infections ou encore la drépanocytose. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En cette période de fin d’année, les cadeaux permettent aux enfants de s’évader et de penser à autre chose qu’à leurs pathologies, selon le personnel du Centre hospitalier Ouest Réunion.

Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux à ce jour. Huit enfants au sein de l’Établissement public de santé mentale de La Réunion et une quarantaine d'enfants allant de 10 à 18 ans au Centre hospitalier Ouest Réunion.

Taroud, 14 ans, et Lana, 16 ans, hospitalisées au sein du service de pédiatrie et toutes deux originaires de l'Ouest, sont les premières à recevoir leurs cadeaux. Tout en timidité mais aussi en excitation, elles remercient les fonds de dotation et le personnel pour cette remise de cadeaux.

- Des cadeaux distribués pour oublier la maladie -

"Aujourd’hui, le fait de pouvoir distribuer des cadeaux aux enfants permet de détourner l’angoisse, l’inquiétude des parents et des enfants. Ça permet surtout de pouvoir améliorer le bien-être des enfants", explique Murielle Besnardeau, cadre de santé du service pédiatrique

"L’objectif aujourd’hui, c’est d’apporter un peu de réconfort et de soutien aux marmailles de l’hôpital. Aujourd’hui, on veut leur rappeler qu’ils comptent en ce moment de partage, de joie et de fin d’année", explique Youssuf Alibhaye, membre du fonds de dotation solidarité Insaniyat. Écoutez.

Un avis partagé avec Marina Pongerardsingainy, directrice du fond de dotation "Lesprilokèr" qui explique : "c’est important quand on est à l’hôpital d’accompagner des services comme la pédiatrie avec ce type d’initiatives pour les enfants. "

Tous les ans, ce sont 2.500 enfants qui sont accueillis au service pédiatrique général du Centre hospitalier Ouest Réunion.

⁃ Un partenariat solidaire -

Cette année, ce sont les fonds de dotation Insaniyat et Lesprilokèr qui ont organisé cet événement.

Insaniyat - qui veut dire humanisme - est un fonds de dotation créé par l’ensemble des mosquées de La Réunion. Cet organisme a pour objectif de venir en aide et d’apporter un peu de réconfort aux personnes vulnérables, sans aucune distinction.

Youssuf Alibhaye, membre du fonds de dotation solidarité Insaniyat, explique : "notre objectif est de venir en aide aux populations en difficulté sur l’ensemble de l’île, donc nous faisons des partenariats pour permettre un soutien et un accompagnement aux associations pour mener des projets de solidarité à bien." Écoutez.

Tout en mettant l'accent sur la solidarité et le bien-vivre ensemble, la directrice du fonds de dotation Lesprilokèr, Marina Pongerardsingainy explique que cette association "permet de venir au soutien du centre hospitalier Ouest Réunion et de l'Établissement public de santé mentale de La Réunion."

La directrice poursuit en disant : "nous mettons en place des projets qui peuvent soutenir des actions culturelles, ou encore la décoration des établissements pour améliorer les conditions de vie à l'hôpital. On est là pour mettre en œuvre des actions de générosité et de solidarité." Écoutez.

"Nous avons aussi d'autres actions tout au long du mois de décembre qui permettent un accompagnement des enfants pour Noël", souligne Murielle Besnardeau, cadre de santé au service de pédiatrie au CHOR.

D'autres actions seront bientôt mises en place, notamment avec la rénovation du hall d'accueil du Centre hospitalier Ouest Réunion. L'objectif reste l'amélioration de la vie afin d'offrir un meilleur cadre de vie et d'accueil pour les enfants et les parents.

