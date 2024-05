Saint-Paul : plus de 20 artistes et musiciens de Maurice invités au parc Expobat

Ravanne pé sofé…ambiance séga non-stop garantie le 25 mai 2024 de 16h à 23h au Parc Expobat à Saint-Paul. Des chanteurs et Dj venus de Maurice seront présents pour ce 1er Festival Made in Maurice à La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cet événement inédit, imaginé par Tienbooo Musik repose sur un concept mêlant concert séga/séga typique, avec la nouvelle génération d’artistes de l’île soeur, couplé d’un grand festi-food et des spécialités mauriciennes et rodriguaises.



L’île Maurice est la première destination touristique des Réunionnais ! Alors ‘Made in Maurice’ se veut une invitation au voyage, un moment de joie mêlée à la nostalgie. Le festival s’adresse à tout le monde, en passant par un public familial, les touristes de passage, les Mauriciens du 974, sans oublier les Réunionnais amoureux de séga. Ce concept "Made in…" est appelé à se développer.



Concert populaire et multi-générationnel, le Festival Made in Maurice accueillera plus de 20 artistes et musiciens pour vous faire vibrer au son du séga live sur l’immense scène du Parc Expobat. ‘Pou mette la faya’ toute une pléiade d’artistes avec un savant mélange entre des chanteurs déjà connus des Réunionnais et la nouvelle génération, les stars montantes du séga mauricien qui poursuit la conquête du public réunionnais.

Les artistes: Madii Madii, Jason le Juste, Jah Mike, Melody Chaton, Dominique Vaillant, Olivier Machabé, Yansley, Jason Heerah et son live band Otentik groove, le groupe Burning Groove live band en acoustique avec les chanteurs et Dj Jimmy Gassel. Une star réunionnaise du séga sera de la partie : Médérice, la plus mauricienne des réunionnaises reprendra ses plus grands succès du répertoire du séga mauricien.



Festival Made in Maurice le 25 mai de 16h à 23h au Parc Expo-bat à St Paul paré du quadricolore mauricien.



- Déroulé prévisionnel -

Animation :

- Entrez dans l’ambiance dès 16h avec l’ouverture/ accueil du public au son des ravanes.

- Des ateliers séga ravane / séga typique / initiation instrument



Restauration : Gastronomie Maurice / Rodrigues et cuisine du monde



19h : Ambiance séga tipik / 20h : Début concert en live suivi de DJ Jimmy Gassel /dance floor jusqu’à 23h.



- Les invités -



Madii Madii : Il vient chanter régulièrement à La Réunion tout ce qui l’inspire : l’amour, la colère, la tristesse, mais aussi les problèmes de société et sa vie. Madii Madii a touché son public par ses textes très inspirés, des émotions qui submergent et une voix au service de sa musique. Séga moderne, Madii Madii fait aussi vibrer et danser son public sur des styles variés : zouk, kompa ou l’afro-beat.



Méderice : De sa Rivière St Louis natale, elle inonde La Réunion par son talent et surtout par ses reprises des tubes indémodables du séga mauricien. Celle qui dit être fan du séga depuis toute petite a fait des medleys mauriciens une marque de fabrique qui suscite l’adhésion tant à La Réunion, qu’à Maurice et ailleurs.



Jason Heerah et son live band Otentik groove : Il vit sa musique passionnément entre l’Australie et l’île Maurice. Celui qui a été qualifié par le jury de X Factor (finaliste 2014) en Australie comme le « meilleur chanteur-batteur du monde » continue d’enchanter le monde musical. Reggae, pop, séga, seggae, le tout accompagné d’une pointe de soulfunk disco pop, le percussionniste, auteur-compositeur et producteur propose une musique fusion et produit des succès mémorables. Musicien depuis l’âge de 14 ans, il a aussi fait un périple musical aux Etats-unis, a enchainé des tournées en Europe assurant des collaborations avec des grands noms tels que Danii Minogue, Jill Scott, Craig David. Jason Heerah, batteur d’Otentik groove manie en véritable maestro baguettes et micro pour des tubes, sur fond de message d’unité.



Yansley : Révélation musicale de l’année 2022, il fait partie de cette nouvelle génération d’ambassadeurs du séga mauricien . Avec une voix reconnaissable entre mille, Yansley est décrit comme un ‘phénomène’. Plébiscité sur les réseaux sociaux et les radios, Yansley et son groupe combinent merveilleusement bien tradition et modernité pour offrir une expérience auditive unique à ses fans. A écouter absolument son titre, disque de l’année ‘Sakouye li a mor’ .



Jason le Juste : Animé par une belle créativité, c’est un habitué des gros ‘tamtam morisien’, cet artiste de la relève du séga mauricien invite le public à danser, suscite sourires et réflexions avec ses morceaux. L’une de ses chansons les plus emblématiques, ‘Eliana’ accumule jusqu’à 10 millions de vues sur YouTube et est un incontournable de toutes les fêtes, à Maurice et à La Réunion.



Jah Mike : L’artiste mauricien s’est fait connaitre en juillet 2010 avec la sortie de son premier album solo KABANÉ SEGA. Depuis, il poursuit son petit bonhomme de chemin en nous proposant un univers où se mélange séga, seggae, dancehall … Grâce à son métier de menuisier, il s’est diversifié dans la fabrication de ravanne synthétique, un instrument typique du séga traditionnel mauricien.



Melody Chaton : La Faya Séga, elle connaît. Fille de l’illustre ségatier Marcelino Chaton, Mélody fait partie d’une famille d’artiste. Elle a le séga dans le sang et assure l’ambiance à chacune de ses prestations. Avec elle, « Amizé kréol » prend tout son sens!



Dominique Vaillant : A travers sa musique, c’est toute l’authenticité du séga de l’Ile Maurice que l’on retrouve. Dominique Vaillant, saura vous transporter avec notamment son titre Disik La Li Dou.



Olivier Machabé : Des reprises ou des titres qu’il écrit, lui même, Olivier Machabé poursuit la voie tracée par son père et ses oncles dans le paysage musical mauricien. En digne représentant du séga typique, il a fait de sa passion de ‘bat ravane’ une marque de fabrique pour « met ene bon l’ambiance séga ».



James Perrine : vient directement de Rodrigues pour faire valoir son talent. D’un père musicien, il s’est lancé un peu par hasard dans le bain et devient rapidement une révélation musicale à Rodrigues. Depuis «Linkonsyan», c’est son nom d’artiste chante seggae soul, reggae pop et a décroché le titre de chanteur de l’année 2022.



Derrière ses platines, Dj Jimmy Gassel a fait danser pendant 13 ans les clubbers du célèbre Bora Bora avant d’en devenir le directeur artistique. Il a depuis sorti enchainé des collaborations et sorti singles et albums. Il est également producteur et promet de vous ambiancer.



Burning groove : Ce sont les maîtres à jouer de la soirée! Les 6 musiciens de talent auront la charge d’accompagner tous les artistes lors de leur prestation lors de la soirée.