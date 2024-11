Saint-Paul : un projet commun pour la sécurité des usagers du site médicosocial Edmond Albius

Ce jeudi 7 novembre 2024, l’ALEFPA et le groupe Phytam se sont associés pour sécuriser l’accès des personnes vivant avec un handicap du site médicosocial Edmond Albius à Cambaie. Ce partenariat prévoira la mise en œuvre de projets communs, comme celui de co-financement d’un chemin agricole permettant ainsi aux travailleurs usagers de traverser la pépinière horticole pour rejoindre leur arrêt de bus sans danger. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’ALEFPA (Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) annonce avec fierté la signature d’une conven.on de partenariat avec le groupe Phytam pour renforcer la sécurité notamment des travailleurs en situa.on de handicap de l’ESAT Edmond Albius, situé à Cambaie Saint-Paul.

Cette collaboration entre une association et un groupe privé Phytam répond à un enjeu de sécurité majeur : la difficulté des travailleurs de l’ESAT à accéder en sécurité à leur lieu de travail. La majorité de ces travailleurs utilisent le bus pour se rendre au site, mais l’arrêt le plus proche se situe actuellement sur l’échangeur de la route de Sans Souci. Pour rejoindre l’ESAT, ils doivent emprunter le chemin Defaud, dépourvu de trottoir, un itinéraire dangereux et non adapté.

Grâce à ce partenariat, un trajet sécurisé en cœur de pépinière leur sera prochainement possible.

Pour Yvann Payet, Président du groupe Phytam, "ouvrir notre terrain privé aux travailleurs de l’ESAT a été une première prise de contact importante. Cependant, notre collaboration ne s’arrête pas là : nous avons de nombreuses valeurs communes et nous pourrons également nous engager dans une transmission de compétences avec les travailleurs de l’ESAT voisin. L’insertion des personnes en

situation de handicap est une évidence pour Phytam qui, en tant que société à mission, défend l’humain et la responsabilité sociétale. C’est une vraie synergie que nous souhaitons mettre en place avec l’ALEFPA, au cœur du site de la future pépinière Meristem."

François Cuvelier, Vice-Président de l’ALEFPA, exprime sa gratitude envers cette initiative commune : "Ce partenariat avec Phytam s’inscrit parfaitement dans la mission de l’ALEFPA, qui œuvre depuis des années pour la responsabilité sociale et environnementale. Je connais bien Monsieur Payet et cette collaboration est le fruit de relations de voisinage solides et bienveillantes. Cette future traversée sécurisée représente un vrai soulagement pour nos travailleurs. En évitant les dangers rou.ers du chemin Defaud, ils pourront accéder à leur arrêt de bus en toute sécurité."

Ensemble, les deux organisations se sont engagées à évaluer régulièrement cette collaboration pour en maximiser les bénéfices, tant pour la sécurité des travailleurs que pour le renforcement des liens sociaux et professionnels entre l’ESAT Edmond Albius et le groupe Phytam.