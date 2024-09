Saint-Paul : une journée d'information pour la Journée mondiale des Sourds

L'association Koulèr Sourds 974 organise un rassemblement à l'occasion de la Journée Mondiale des Sourds (JMS) le 29 septembre 2024 à Saint-Paul, avec le soutien de plusieurs associations et entreprises dans le domaine de la surdité et de la langue des signes. Un stand d'information sera présent sur place, et le drapeau sourd sera hissé devant la mairie de la commune. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Cette journée sera marquée par un événement exceptionnel, le drapeau sourd (reconnu officiellement à l'international depuis juillet 2023) sera pavoisé pour la première fois devant une mairie de la Réunion, à savoir la mairie de Saint-Paul, de 9h à 10h ; suivi d'une journée d'animations et ateliers sur le village de stands sur la place du débarcadère" détaille l'association.

La JMS, Journée Mondiale des Sourds, "est une journée célébrée lors du 3ème week-end du mois de septembre, et ce depuis 1958. Cette journée est reconnue par l’ONU depuis cette date" rappelle-t-elle.

"La JMS permet de faire découvrir au grand public les questions de la surdité, de la langue des signes et de les sensibiliser à la “culture sourde”. Les associations ou entreprises proposent alors des stands lors de cette journée pour rencontrer le public" précise Koulèr Sourds 974.

Le drapeau, "imaginé par l’artiste français sourdaveugle Arnaud Balard en 2013, a été officiellement adopté en tant que drapeau représentant la communauté sourde et la langue des signes au niveau international depuis 2023 (Congrès WFD à Jeju en Corée du Sud)" détaille-t-elle.

Pour la symbolique, l’association Koulèr Sourds 974 a souhaité que le drapeau sourd soit pavoisé pour la première fois à Saint-Paul, "la première ville de l’histoire de la Réunion".



Une manière "de rendre hommage à l’histoire de l’île tout en le liant à l’avenir de la communauté sourde et signante réunionnaise".