Saint-Paul : une journée dédiée à la découverte de la culture polynésienne

Le dimanche 30 juin 2024 se tiendra une journée culturelle à la découverte de la culture polynésienne à Saint-Paul. La plus ancienne association de l'île, Te Imiraa, propose du haut de ses 20 ans d'expérience, propose une immersion au coeur des îles Marquises, Tahiti et Hawaï (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’association Te Imiraa est dans l’année de ses 20 ans et pour l’occasion, une journée de découverte de la culture polynésienne est organisée par l’organisme. L’occasion d’explorer le lien entre les similitudes et affinités entre les deux îles à travers de nombreuses activités immersives.

Au programme de cette journée, les îles les Marquises, Tahiti et Hawaï seront mis à l’honneur avec un total d’une quarantaine de danseuses âgées de 6 à 70 ans. Ces passionnées de danse et des traditions lointaines vont accompagner le public dans leur compréhension de la richesse de ces îles. Plusieurs stands seront également tenus par les membres de l’association Te Imiraa tels que des stands d’artisanat, des ateliers participatifs traditionnels et une dégustation culinaire prévue.