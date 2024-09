Saint-Paul : une nouvelle journée portes ouvertes pour les chats du Bernica

L'association Revez annonce une nouvelle journée portes ouvertes qui se tiendra ce dimanche 29 août 2024 de 10 heures à 16 heures., chemin Chevallier au Bernica (Saint-Paul), dans l'espoir de faire adopter des chats encore en attente. Des félins retrouvés enfermés en août 2023 dans une maison insalubre du Bernica à Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Depuis plus d'un an, l'association REVEZ prend soin de la soixantaine de chats qui appartenaient à un monsieur dépassé par le nombre de portées accumulées chez lui faute de stérilisation. Après avoir totalement rénové la maison, une poignée de bénévoles se relaient désormais quotidiennement, aux côtés du propriétaire, pour sociabiliser ces matous, les nourrir et prendre soin de leur environnement.

Si vous rêvez d'adopter un chat en faisant une bonne action, celui qui partagera votre vie se trouve peut-être à la chatterie du Bernica ?

Lors de cette journée de l'adoption, qui se déroulera le 29 septembre prochain de 10h à 16h chemin Chevallier au Bernica, ce sont 46 chats adultes et bien portants qui vous seront présentés. La maison sera facilement identifiable puisque l'association en profitera pour sensibiliser à l'importance de la stérilisation avec une banderole de sensibilisation.

Il sera également possible de parrainer un "bernichat" si vous avez un coup de coeur mais pas de place pour l'accueillir chez vous. Ou si celui qui vous fait fondre n'est pas encore prêt à quitter son refuge.

Certains ont eu la chance d'être adoptés mais il en reste encore beaucoup qui attendent de trouver leur famille pour la vie. L'association lance d'ailleurs un nouvel appel à volontaires pour venir prendre soin de ses protégés à la chatterie.

Durant cette journée, une collecte alimentaire sera organisée. Les bénévoles vous espèrent nombreux et les chats comptent sur vous !

- 66 chats retrouvés enfermés -

C'est en août 2023, dans le cadre d'une campagne de stérilisation avec des étudiants vétérinaires, que l'association REVEZ est venue au secours de ces félins qui vivaient dans des conditions d'hygiène déplorable.

En un week-end, les chats ont été capturés, stérilisés et identifiés et leur habitat a été intégralement rénové au cours de travaux menés par des bénévoles sur plusieurs semaines.

Cette aide a permis aux chats de regagner un abri conforme à leurs besoins et d'aider la personne qui en était responsable et s'est laissée dépasser par la situation, pensant les protéger en les enfermant, afin d'éviter qu'ils ne meurent empoisonnés.