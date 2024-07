Saint-Philippe : des fonkers pour sensibliser au rapport entre nuit et éclairages

Avec le soutien de la ville de Saint-Philippe, le Parc national de La Réunion ainsi que son partenariat - l’association locale Karma - ont organisé 5 ateliers de création de fonker dans différents quartiers de Saint-Philippe, allant du Tremblet à Basse Vallée, entre le 16 et le 24 juillet 2024. Ce dimanche 28 juillet, tous les participants et quelques invités se sont retrouvés au Tremblet, à la Maison de la Poésie pour la restitution des fonkers créés, une présentation des instruments ainsi qu'une prestation au rythme du maloya. Nous publionc ci-dessous le communiqué

Le programme "Les Jours de la Nuit" porté par le Parc national de La Réunion depuis 2020, vise à améliorer, préserver et valoriser nos environnements nocturnes par le biais d’un travail de connaissance des environnements nocturnes de l’île qui permet d’informer et d’encourager l’action du tout public, toute l’année.

L’innovation du Programme "Les Jours de la Nuit" est de chercher à concilier préoccupations écologiques et considérations socio-culturelles afin d’atteindre un éclairage raisonné et pragmatique à La Réunion. Pour cela, courant juillet, c’est par la voie artistique que les habitants de Saint Philippe ont été invités à valoriser l’environnement nocturne tel qu’ils le perçoivent.

Soucieuse de valoriser et préserver son merveilleux ciel étoilé, la municipalité de Saint-Philippe a souhaité s’impliquer dans la mise en œuvre de ce programme sur son territoire. Ainsi, avec son soutien, le partenariat de l’association locale Karma et les agents du Parc national, 5 ateliers de création de fonker se sont déroulés dans différents quartiers de Saint-Philippe, allant du Tremblet à Basse Vallée, entre le 16 et le 24 juillet 2024.

Après une présentation du programme “Les Jours de la Nuit” et des enjeux relatifs aux environnements nocturnes assurée par les agents du Parc national aux habitants, c’est Eddy Grondin de l’association Karma qui a pris le relais et accompagné les participants dans l’expression de leur perception de la nuit et des éclairages à travers la création d’un fonker collectif.

En complément de ces créations poétiques, les secrets de la fabrication d’instruments de musique traditionnel ont également été révélés et transmis.

Ce dimanche 28 juillet, tous les participants et quelques invités se sont retrouvés au Tremblet, à la Maison de la Poésie pour la restitution des fonkers créés et une présentation des instruments de musique. Par la suite, Eddy et son groupe Karma ont offert une prestation au rythme du maloya. La matinée s’est terminée par un savoureux repas convivial.

En 2022, également dans le cadre du programme “Les Jours de la Nuit”, des habitants de la commune avaient suivi un parcours artistique, accompagnés par l’artiste Georges-Marie Sautron.

Certaines des toiles réalisées ont fait l’objet d’une exposition.

Bravo et merci à tous les artistes en herbe qui se sont mobilisés pour que le “Fenwar i devoil son zalor a Saint Philippe” !