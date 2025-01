Saint-Philippe : Marie Lyse Collet, figure du Cap Méchant s'en est allée

Ce lundi 6 janvier 2025, Marie Lyse Collet, figure "du Cap Méchant", également surnommée "la Folle du Cap Méchant" à Saint-Philippe est décédée. Cette dame était souvent présente sur les lieux touristiques de la commune où "elle prêchait la bonne parole", raconte Olivier Rivière. Le maire de Saint-Philippe lui rend hommage (Photo : Zamir Popat)

"C’est avec émotion que j’apprends le décès de Marie Lyse, que beaucoup surnommaient, peut être avec une certaine tendresse, mais certainement par méconnaissance de ce que fut sa vie "la Folle du Cap Méchant"", écrit-il sur ses réseaux.

"Derrière ses mots, souvent énigmatiques, derrière ce visage marqué par le soleil, derrière cette silhouette arpentant inlassablement les lieux, il y avait une femme qui a traversé bien des épreuves. Une femme qui, peut-être, cherchait à apaiser ses propres souffrances en partageant ce qu’elle portait en elle."

Marie Lyse faisait partie de ce décor vivant de Saint-Philippe, "inoubliable, où chaque visage, chaque présence raconte quelque chose de notre île, de notre histoire".

"Dorénavant, le Cap Méchant semblera bien silencieux", dit-il avec émotion.

Le maire qui adresse "mes plus sincères condoléances à sa fille Gracieuse et son gendre Camille pour qui j’ai une pensée émue, à sa famille et ses amis".

