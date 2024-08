Saint-Philippe : une bagarre générale éclate à la fin d'un match de football

Une bagarre générale a éclaté ce dimanche 25 août 2024 au stade Mandanne Turpin à Saint-Philippe, après un match de football opposant le FCV St-Philippe au FC Bagatelle. Une personne a été blessée et a le doigt sectionné. Les forces de l'ordre sont intervenues sur place. Le maire de la commune, Olivier Rivière, dénonce ce comportement (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Sur ses réseaux sociaux, Olivier Rivière "dénonce avec la plus grande fermeté les agissements détestables qui ont transformé une fête familiale et sportive en un spectacle désastreux pour le foot et les amoureux(ses) du ballon rond" et "apporte tout (son) soutien aux personnes qui malheureusement ont été blessées, parmi lesquelles Olivier Ducheman dont le doigt a été sectionné".

Il précise qu'il s'entretiendra l’équipe dirigeante du club de la ville, qui "s’attache depuis de nombreuses années à faire de chaque rencontre un moment de compétition respectueux de l’adversaire".