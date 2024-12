Agriculteurs en colère : la DAAF à Saint-Pierre cible de jets d'œufs et aspergée de lisier

Ce jeudi 5 décembre 2024 à Saint-Pierre, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs sont mobilisés devant les locaux de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Réunion (DAAF). Ils déplorent des spécificités locales pas prises en compte concernant l'application des règles d'épandage. Pour se faire entendre, ces derniers ont jeté des œufs et aspergé les locaux de lisier (Photos : FDSEA)

Ce jeudi, les représentants de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs Réunion étaient sur place pour défendre les intérêts de l’agriculture réunionnaise.

"Nos représentants ont échangé avec les représentants de l’État pour faire entendre nos revendications face à des décisions injustes et déconnectées de nos réalités locales", expliquent-ils.

- Des agriculteurs pas entendus, des oeufs et du lisier envoyés sur la DAAF -

"Malgré nos sollicitations, l'application des règles d'épandage risque d'être les mêmes que la métropole (qui prend en considération l'ensemble des éléments (N,P et K) alors qu'actuellement à la Réunion seulement l'azote est pris en compte)", déplorent les syndicats.

S'estimant pas entendus, les agriculteurs ont jeté des oeufs et déversé du lisier sur la devanture de la DAAF à Saint-Pierre. Regardez.

(Vidéo : FDSEA)

- Les revendications des agriculteurs -

Parmi les sujets de la mobilisation des agriculteurs, "AMEXA". "Nous demandons le maintien de l’exonération pour les agriculteurs de notre territoire", expliquent les syndicats.

Concernant le tarif de l’eau, "pas question que l’eau pour les agriculteurs hors zone irriguée soit alignée sur le tarif de l’eau potable".

Enfin sur les plans d’épandage, "non à l’imposition de règles métropolitaines inadaptées à notre contexte réunionnais".

"Nos spécificités locales ne sont toujours pas prises en compte et ce n'est pas acceptable", ajoutent-ils.

