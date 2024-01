Saint-Pierre : choc frontal dans le secteur de Grand Bois, une personne décédée

Sur la RN2 à Saint Pierre au niveau de l'échangeur Boissy, un accident en choc frontal entre deux véhicules s'est produit ce dimanche 7 janvier 2024. Une femme âgée de 94 ans est décédée. La circulation qui était interdite dans les deux sens entre l'échangeur de Terre Sainte et l'échangeur Asile est désormais rétablie informe le CRGT. Au vu des embouteillages qui commencent à se former, il est demandé aux usagers d'éviter le secteur dans la mesure du possible pendant la gestion de cet évènement (photo : rb/www.imazpress.com)