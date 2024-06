Saint-Pierre : deux militants écologistes interpellés, ils préparaient une action spectaculaire pour le passage de la flamme

Imaz Press a appris ce lundi 3 juin 2024 que les policiers de Saint-Pierre ont interpellé, la semaine dernière, deux hommes qu'ils pensaient être des cambrioleurs. Il s'agissait en fait de militants écologistes qui préparaient une action spectaculaire pour le passage de la flamme dans la commune sudiste le mercredi 12 juin.

Les deux hommes se déplaçaient en pied d'immeuble avec des coupes-boulons lorsque des riverains inquiets ont prévenu les forces de l'orde.

Décrits comme des militants "radicaux" par les forces de l'ordre, les deux activistes sont proches des mouvements écologistes Greenpeace, Attac et Extinction Rebellion.



Lors de leur audition, ils ont admis que plusieurs actions sont prévues pour le passage de la flamme olympique dans l'île.



Avant leur interpellation, les deux militants comptaient couper les cadenas donnant accès aux toits d'immeuble, pour permettre d'installer lors du passage de la flamme une grande bâche avec un message écologiste.

L'événement serait en effet une " formidable vitrine pour la cause environnementale" ont-il expliqué aux forces de l'ordre.



Inconnus de la justice, n'ayant aucune mention à leur casier judiciaire, et n'ayant opposé aucune résistance lors de leur interpellation, les militants ont été remis en liberté à la demande du parquet.



Cependant, les effectifs de forces de l'ordre ont été encore plus renforcés pour le passage de la flamme dans l'île. Les autorités craignent que d'autres actions soient organisées lors de l'événement.



A la suite de cette alerte, le dispositif est donc un peu plus renforcé. Alors que de nombreux congés ont déjà été suspendus pour assurer la sécurité de l'événement, de nouveaux agents ont été appelés pour renforcer les rangs.



Partout en France les militants écologistes sont particulièrement surveillés, le ministère de l'Intérieur s'inquiétant qu'ils ne prennent pour cible le passage de la flamme. Dans une note interne révélée par franceinfo, le ministère s’inquiétait en effet d’actions de protestation sur son passage.



