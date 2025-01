Saint-Pierre : la voie de gauche de la RN1 en direction du nord fermée secteur de la Ravine des Cabris

Sur la RN1 à Saint-Pierre, suite à un feu de broussailles, la voie de gauche en direction du nord est coupée à la circulation dans le secteur de la Ravine des Cabris pour permettre l'intervention des sapeurs-pompiers. Des embouteillages sont enregistrés depuis le boulevard bank sur la RN3 et concernent notamment les usagers de la route qui arrivent du Tampon et vont en direction du nord de l'île. "Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation", écrit la Direction de l’exploitation et de l’entretien de la route. (Photo : www.imazpress.com)