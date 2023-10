Saint-Pierre : suspecté d'avoir produit de faux papiers, l'ancien greffier en chef du tribunal mis en examen

Mercredi 11 octobre 2023, trois personnes ont été mises en examen. Trois personnes soupçonnées d'avoir produit des faux papiers à plusieurs personnes. Parmi ces mis en cause, l'ancien greffier en chef du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Selon le site local Zinfos974, quarante personnes auraient bénéficié de ces papiers (Photo : rb/www.imazpress.com)

D'après Zinfos974 et Réunion La 1ère, c'est suite à un signalement de la préfecture de La Réunion que le parquet de Saint-Denis a ouvert une enquête pour faux en écriture publique, aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en bande organisée et corruption.

Trois personnes sont en cause. L'ancien greffier en chef du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ainsi qu'un homme, suspecté d'être à la tête de cette affaire.

Une fonctionnaire territoriale de la mairie saint-pierroise serait également inquiétée. Cette dernière, affectée au service des cartes d’identité et des passeports, est suspectée d’avoir été complice de la manœuvre.

