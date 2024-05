Saint-Pierre : bus en feu à Mon Caprice, circulation rétablie dans le deux sens

Un incendie s’est déclaré dans un bus desservant le quartier de Mon Caprice à Saint-Pierre vers 7h30, ce vendredi 24 mai 2024. Les gendarmes et les pompiers sont sur place. Le sinistre a provoqué des embouteillages dans le secteur. La circulation a d'abord été dévié sur la bande d’arrêt d’urgence dans le sens descendant et mise à l’arrêt dans l’autre sens. La circulation a ensuite été rétablie dans les deux sens vers 8h35. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo : DR - Gigi Galea)