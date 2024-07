Saint-Pierre : une dernière marche pour clôturer le mois des visibilités LGBTQIA+

Le mois des visibilités LGBTQIA+ se clôture ce samedi 6 juillet 2024 en beauté : une dernière marche des visibilités se tiendra à partir de 13 heures à Saint-Pierre. C'est la troisième fois que l’événement est organisé dans la capitale du sud. Cette marche se tient dans un contexte particulier, marqué par les inquiétudes de la communauté LGBTQIA+ quant à l'avenir de leurs droits, alors que l'extrême-droite est aux portes du pouvoir. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Après plusieurs mois de négociations avec la mairie de Saint-Pierre, c'est finalement grâce aux services de la préfecture que nous avons obtenu l'autorisation d'organiser la 3ème Marche des Visibilités LGBTQIA+ du Sud. Cet événement, porté par un collectif d'associations locales comprenant le Planning Familial 974, La Collective Kwir, OriZon, Le FAAR, Sœurcières, NousToutes974 et avec le soutien de l’association Requeer, a été mis en place en un temps record, reposant uniquement sur notre volonté et notre détermination" détaille l'association requeer.

La marche des visibilités LGBTQIA+ du Sud sera par ailleurs l'occasion "d'informer et de diffuser un message crucial à la veille du second tour des élections législatives, où l'extrême droite est présente dans toutes les circonscriptions de l’île".

Les marches des visibilités "offrent un espace de rassemblement pour diffuser un message commun de vie, d'amour, de lutte et d'espoir" souligne l'association.

"En occupant l'espace public, nous souhaitons porter un message d'amour et de solidarité. Nous militons pour une inclusion totale des personnes LGBTQIA+ par-delà les frontières" ajoute-t-elle.

À La Réunion, et plus largement en France, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et intersexe sont quotidiennement victimes de violences physiques et verbales, ainsi que de discriminations dans l'accès aux droits et aux services. Celles-ci ont augmenté ces derniers jours. Dans l'Hexagone, quatre hommes ont été condamnés ferme après une violonte agression homophobe. "Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir et qu’Hitler reviendra" avaient-ils lancé à leur victime.

Cette marche de clôture, qui aura lieu la veille du second tour des élections législatives, revêt donc "un caractère politique important" pour les associations organisatrices. "Le résultat de ces élections est déterminant pour l'avenir de la France et de ses citoyen·ne·s. Ce samedi 6 juillet, rassemblons-nous pour célébrer nos identités et unir nos forces pour préparer l'avenir" appellent-elles.

"Quel que soit le résultat, la lutte ne s'arrêtera pas !"



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com