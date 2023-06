Sainte-Clotilde : après un incendie au sous-sol d’une résidence, les locataires toujours dans l'attente de travaux

Le 22 octobre 2022, un incendie se déclarait entre 3h et 4h du matin dans le sous-sol d'une résidence à Sainte-Clotilde. Plusieurs véhicules avaient été brulés. Ce jeudi 15 juin, les locataires se sont réunis pour un rendez-vous à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (Sodiac), le troisième depuis l'incident. En cause, les travaux qui n'auraient toujours pas démarré pour reconstruire le parking. D'autres problèmes de sécurité à l'entrée de la résidence, de vandalisme sur les véhicules des résidents, d'éclairage et de chauffe-eau sont à déplorer. Le chantier du sous-sol devrait démarrer en octobre selon la Sodiac (photo: sly/www.imazpress.com)