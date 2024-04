Sainte-Marie : des vierges et des prières devant une maison abandonnée inquiètent les habitants

Les habitants de la Rivière des Pluies et de Duparc à Sainte-Marie ont difficilement pu passer à côté. Depuis des mois, des Vierges, habillées généralement de foulards rouges, et des prières à la Vierge Noire sont déposées sur les murets et devant une maison laissée à l'abandon. Vol, sorcellerie… les rumeurs et avis vont bon train... Ces faits auraient été commis par un homme psychologiquement instable, qui, selon nos informations, a été identifié (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Je passe par là tous les matins au début je me demandais ce qu'il se passait, si ce n'était pas une personne qui faisait des sortilèges", nous dit une habitante de Sainte-Marie.

Croisée devant l'église de la Rivière des Pluies, une autre s'inquiète. "Pour moi c'est l'œuvre d'une personne malade dans sa tête. Mais ce qui me fait peur c'est si jamais son koko i blok", souligne-t-elle. "On voit en France des fous qui attaquent des enfants devant les écoles, imaginez ce qui pourrait se passer."

Intervenu sur une radio locale, un père et son fils sont eux allés dans la maison abandonnée. Sur une vidéo publiée en décembre dernier sur les réseaux sociaux, on y voit la kaz remplie d'objet religieux, de bougies allumées, de tags… "Il n'y pas de mots en voyant ça", disent-ils. Les deux se demandent "que fait la police et la mairie".

Nous sommes en avril, et les vierges et prières gisent encore entre la Rivière des Pluies et Sainte-Marie.

- Le voleur de prières identifié -

Selon nos informations, ces objets sont le fruit de vols dans plusieurs cimetières de la commune de Sainte-Marie, dont le lieu de pèlerinage de la Vierge Noire.

"Ce sont les faits d'un homme avec des problèmes psychologiques", indique notre source.

À proximité du cimetière de la Rivière des Pluies, victime de ces vols, la paroisse de Sainte-Marie. Contactée, la paroisse a expliqué : "le Père Justin indique que la personne qui a déposé tous ces objets dans ces endroits est une personne qui ne va pas bien dans sa tête".

La paroisse a de plus indiqué que "des plaintes ont été déposées à la gendarmerie".

Interpellés sur cette question, les services de la gendarmerie évoquent : "la BTA (brigade territoriale autonome) de Sainte-Marie a traité des dossiers courant 2023 mettant en cause une personne souffrant de troubles du comportement et réputé pour déplacer ou voler des objets dans les cimetières ou dans les temples".

"L'auteur a été identifié", informent les services de la préfecture.

