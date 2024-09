Sainte-Marie : "Ensemble pour un monde de paix" à l'école Yves Barau

"Ensemble pour un monde de paix" a été le thème de l'action contre les violences à l'écoleorganisée ce vendredi 27 septembre 2024 à l'école Yves Barau à Sainte-Marie. Cette événement dédié" à la sensibilisation contre les violences à l'école a rassemblé les enseignants, les parents, les élèves et les partenaires dans un élan collectif pour un monde plus juste et pacifique" indiquent les organsisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : école Yves Barau)

"Cet événement, lié au concours organisé par l’association des parents d'élèvesa permis à chacun de s’engager autour du thème "Ensemble pour un monde de paix".

Ce moment fort de partage a permis un engagement collectif pour renforcer la paix et le respect au sein de la communauté. L’implication de tous a contribué à la réussite de cet événement.

Cette initiative a pu voir le jour grâce à l’engagement de partenaires dévoués :

L’APE Yves Barau, qui, fidèle à son engagement depuis sa création, poursuit ses efforts pour améliorer les conditions de vie scolaire et renforcer les liens au sein de la communauté.

Écoute Moi Protège Moi Aide Moi, qui, depuis des années, se consacre au bien-être et à la protection des enfants. EPA continue d’apporter une aide précieuse aux initiatives éducatives, et a récemment développé un outil innovant, le Gayaromètre.

La présence des bikers d'AM and Rica dès cette première journée a apporté une vraie dynamique, soulignant l'importance du soutien de tous pour porter ce message.

Ces derniers offriront également aux enfants l'occasion de vivre une expérience unique en moto lors de l'événement de demain.

L’équipe éducative, dont le rôle est central dans l'accompagnement et le bien-être des enfants au quotidien.



Le samedi 28 septembre 2024, les lauréats du concours seront accueillis lors du Gayar Ride à l'Etang-Salé, leur permettant de rouler en moto, en écho à l'engagement à rouler pour changer, rouler pour la paix.

Cet événement ne pourrait exister sans le soutien et la mobilisation de tous les participants et bénévoles, qui ont fait de cette journée une véritable réussite"