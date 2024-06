Sainte-Marie : incendie dans une résidence de La Réserve, deux femmes évacuées vers le CHU

Ce samedi 29 juin 2024, un incendie s'est déclaré dans une résidence située dans le quartier de la Réserve. Le feu a pris dans une poussette au premier étage, sur le palier d'un appartement. Plus d'une trentaine de personnes ont été évacuées de la résidence. Deux femmes ont été transportées vers le CHU Nord. Une enquête a été ouverte (Photos : ma.m/www.imazpress.com)

Anne-Lise vit sur le palier où a eu lieu l'incendie. Absente au moment du sinistre, c'est un sms qui l'informe.

"J'étais à la messe pour la confirmation de mon petit-fils et là je reçois un message pour me dire il y a le feu."

Arrivée sur place – fort heureusement, grâce à l'intervention rapide des pompiers - son logement n'a pas été impacté.

"C'est inadmissible que le feu prenne comme ça. Merci mon logement n'a pas été brûlé." Désormais, elle vit dans la peur. "Ce soir c'est sûr je ne peux pas dormir ici. Il n'y a plus d'eau, d'électricité et surtout on n'est pas en sécurité."

Mais ce qu'elle déplore, c'est que ce n'est pas la première fois que cela arrive. "Il faut une caméra, sécuriser l'entrée de l'immeuble parce que là tout le monde a peur", dit-elle.

Florence elle aussi réside dans cet immeuble. "On a pris les enfants puis on s'est confiné", explique-t-elle. "Il y avait des bébés, des asthmatiques."

Ce que déplore l'habitante "c'est que ce n'est pas la première fois. On espère un portail fermé, plus de sécurité".

- Plus d'une vingtaine de personnes évacuées -

C'est à 9 heures que les sapeurs-pompiers ont été appelés. "À notre arrivée, c'était moins grave, le feu avait pris au niveau de la gaine technique, du tableau électrique", explique le Capitaine Thibault.

Sur place rapidement, "une équipe a mis en place les moyens nécessaires pour l'extinction et faire la reconnaissance". "Fort heureusement aucun appartement n'a été impacté."

"À notre arrivée, 20 personnes étaient dehors, au troisième étage, sept personnes étaient confinées dans un appartement à l'air libre et quatre personnes étaient au rez-de-chaussée", dit-il. "Deux personnes, deux femmes ont été évacuées vers le CHU Nord."

Le Sdis qui a déployé une ambulance, un sapeur-pompier infirmier, la grande échelle, et des moyens d'extinction de feu.

- Les familles seront-elles relogées ? -

Sur place ce matin, Arielle Rezac, élue à la mairie de Sainte-Marie. "La mairie attend des nouvelles de la Sidr pour voir si les familles seront relogées et s'ils vont s'occuper des ouvertures des portes comme les pompiers étaient obligés de défoncer les portes."

La mairie va aider les familles en leur fournissant des packs d'eau "et après on verra ce soir".

Contactée, le Sidr n'a pas répondu à nos sollicitations.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com