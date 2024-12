Sainte-Marie : incendie à la Grande Montée, un hélicoptère bombardier d'eau mobilisé

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 26 décembre 2024 à Sainte-Marie, à la Grande Montée. Le feu aurait pris dans une forêt de bambous et se serait propagé à une maison, qui a été détruite. Des habitations menacées par les flammes ont été évacuées. Les pompiers, le GRIMP974, et la gendarmerie sont sur place, un hélicoptère bombardier d'eau est mobilisé. (Photo sly/www.imazpress.com)

La sécheresse et le vent présent sur place ne facilitent pas le travail des pompiers. Regardez :

Les équipes de la mairie et la police municipale sont aussi sur place, "pour assurer la sécurité des habitants et soutenir les interventions en cours".



La mairie "invite chacun à faire preuve de prudence et à respecter les consignes des autorités pour éviter tout risque supplémentaire".

