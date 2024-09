Sainte-Marie : le Cinépalmes rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux

Ce mercredi 2 octobre 2024, le Cinépalmes de Sainte-Marie va rouvrir ses portes au public. Le cinéma donnera accès à ses salles obscures à 9h30 après plusieurs mois de travaux, de rénovation et une fermeture totale. Le tout, pour un montant total de plus d'un million d’euros. Si "l'expérience cinéma est entièrement renouvelée", les places seront au même tarif, indique Grégoire Cordeboeuf, le directeur. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

À l’occasion de cette réouverture, une séance spéciale du film "JOKER : Folie à deu" avec l'atrice Lady Gaga sera projetée en salle 1 à 18 heures.

La soirée se poursuivra avec un party mix, ouvert à tous de 20h00 à minuit, devant le cinéma. Pour le plaisir des plus jeunes, des animations avec structure gonflable seront proposées pour la journée du mercredi 2 octobre, garantissant une journée d’amusement pour tous.

- Un cinéma tout neuf -

Offrant à ses spectateurs une toute nouvelle expérience, le Cinépalmes se dote d’un look modernisé et d’une ambiance encore plus conviviale.

Malgré cet important investissement, les tarifs restent inchangés à l’ouverture. Les Cinépalmes (Sainte-Marie et Saint-Denis) sont et resteront les multiplex cinématographiques les moins chers de l’île de La Réunion, continuant ainsi de rendre accessible le plaisir du cinéma à tous.

Parmi les grandes nouveautés :

- Changement des fauteuils : Les 2.100 sièges numérotés ont été remplacés pour offrir plus de confort aux spectateurs.

- Nouvelles moquettes : Les salles de cinéma arborent désormais de nouvelles moquettes pour un cadre plus agréable.

- Hall modernisé : Un hall plus spacieux et design avec un sol en résine et un habillage moderne accueillera les cinéphiles.

- Système de billetterie numérisé : 15 bornes de billetterie numérique et des portiques d'accès automatisés faciliteront l’entrée dans les salles.

- Nouvelle confiserie : La confiserie a été entièrement refaite pour ravir petits et grands.

- Technologie de projection améliorée : Nouveau système 3D unique à La Réunion offrant une image plus lumineuse et des lunettes réutilisables. Le spectateur achète sa paire de lunettes 3D pour 2€ une seule fois, et peut ensuite les utiliser à l’infini pour toutes les séances 3D. Cette innovation place le pouvoir d’achat au centre de nos préoccupations, permettant de réduire les dépenses des spectateurs sur le long terme.

- Eclairage du bâtiment et du parking en tout Led

° Engagement pour la réduction des coûts énergétiques :

Dans le cadre de notre engagement pour l’environnement, nous poursuivrons nos efforts dès l’année prochaine avec le remplacement des 11 rooftops de climatisations par des systèmes à très basse consommation et, à long terme, avec l’installation d’un champ photovoltaïque pour atteindre l’autoconsommation énergétique.

Le Cinépalmes de Sainte-Marie vous attend nombreux à partir du 2 octobre pour vivre une nouvelle expérience cinéma alliant confort, modernité et respect de l’environnement.