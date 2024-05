Sainte-Marie : le lycée professionnel Isnelle Amelin remporte le prix Albioma

Ce mercredi 16 mai 2024, se déroulait la 17ème finale nationale du Concours CGénial au musée de l’Air et de l’Espace Paris-Le Bourget qui récompensait les meilleurs projets scientifiques réalisés par des collégiens et lycéens de toute la France et d’Outre-mer. L’équipe du lycée professionnel Isnelle Amelin de Sainte-Marie remporte le prix Albioma du concours scientifique CGénial pour son projet "Un cheveu, c'est comme une éponge". 23 projets sur les 50 présentés aux jurés ont été distingués lors de la cérémonie. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L’équipe du lycée professionnel Isnelle Amelin de Sainte-Marie remporte le prix Albioma du concours scientifique CGénial pour son projet "Un cheveu, c'est comme une éponge : Comment un cheveu peut-il absorber les hydrocarbures des bateaux ancrés dans le port?'.

Le jury récompense ce projet pour "son sujet d'une grande originalité avec un véritable enjeu écologique, liant des expérimentations et leurs pratiques professionnelles". Les lauréats remportent une visite de site.

"Cette journée a été l’occasion de valoriser le fort engagement des élèves, de leurs enseignantes et enseignants, autour d’un projet qui les a conduits à la finale nationale" souligne Frédéric Restagno, président du comité scientifique du Concours CGénial.

"Il est important qu’ils aient le retour d’un jury de professionnels qui évaluent leur démarche scientifique."

"Le Concours CGénial permet au travers de la conduite d’un projet, et grâce à des partenariats variés, d’envisager les notions vues en cours sous un angle différent, et, pourquoi pas d’entrevoir la pratique de la science comme un projet professionnel", poursuit Frédéric Restagno.,

Les prix offerts par les entreprises et institutions partenaires permettront aux lauréats de participer au concours scientifique européen EUCYS et de découvrir le fonctionnement de plusieurs sites industriels et de recherche.



- Évaluation et jurys -

Les projets ont été évalués par un jury constitué de 63 personnes issues de l'Éducation nationale et des mondes de la recherche, de l'entreprise et de la médiation scientifique, présidé par Frédéric Restagno, physicien français et directeur de recherche au CNRS, pour le jury lycée et présidé par Gérard Langlais, Consultant RSE et Enseignant Master/Formateur RSE chez RS&PE pour le jury collège.



Les jurés auront noté les projets selon des critères d’originalité, d’innovation, d’intérêt sociétale ou local, d’expérimentation, de démarche, de rigueur, de méthode ainsi que sur leur présentation, et, dans une moindre mesure, sur les partenariats réalisés.



Le dispositif "Sciences à l’École", placé sous la tutelle des ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’éducation nationale a pour objectif de soutenir et de promouvoir l’enseignement scientifique et technique dans les collèges et les lycées, auprès des élèves des voies générale, technologique et professionnelle et ceux des classes post-baccalauréat.

"Sciences à l’École" pilote des actions de prêt de matériel scientifique de pointe et l’organisation de concours scientifiques nationaux et internationaux, dont le Concours CGénial et la participation française aux Olympiades Internationales de Chimie, de Géosciences et de Physique.