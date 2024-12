Sainte-Rose : plusieurs dizaines de perruches, trois tortues et six Aras saisis

Le mardi 26 novembre 2024, sept enquêteurs de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), trois sapeurs-pompiers du service animaux et trois officiers de police judiciaire de la brigade territoriale autonome de Sainte-Rose ont mené une opération conjointe. Ce travail a mené à la saisie de plusieurs perruches, tortues et Aras.

Au total des dizaines de perruches, trois tortues et six Aras ont été saisis.

Dans le même temps, à Saint-Benoît, la communauté de brigades de la ville a découvert six chats morts et a saisi trois chiens, une tortue et huit chats.

Dans l’attente de suites judiciaires, un rapport vétérinaire est dressé.