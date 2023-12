Sainte-Suzanne : la cérémonie de Gardiens de l'âme nout kiltir organisée ce mercredi

La première cérémonie officielle de remise des titres honorifiques des Gardiens de l'âme, de Gardien de la culture, de Zarlor et de Zarboutan nout kiltir se déroulera ce mercredi 20 décembre 2023 à Sainte-Suzanne. Près de 120 personnes vont recevoir un prix, à l'initiative de l'association Kaiasse, pour rendre hommage aux anciens, âgés de 80 ans et plus, qui ont permis au Moring et au Maloya de traverser les générations, malgré la colonisation. La population est conviée à assister à cet événement organisé au gymnase de Bel Air (Photo)

"Pour nous tous, le Maloya, comme le Moring est une culture populaire dont les acteurs méritent le firmament. Le plus ancien d’entre eux a 104 ans (malheureusement décédé en mai 2021), le plus jeune 62. Certains sont illustres, d’autres beaucoup moins, voire pas du tout. Mais tous ont le même immense Talent, celui de toucher et faire vibrer nos Coeurs d’Homme Réunionnais" écrit Jean-Claude Calimoutou, président de Kaiasse.

Voici le programme :

• 8h : accueil des Récipiendaires et petit déjeuner

• 9h : entrée des récipiendaires et de leurs Familles au gymnase du lycée de Bel Air au son d’un chant interprété par Mahafe Augustin, récipiendaire Gardien de l’Ame

• 09h15 : discours du Président du Département ou de sa (son) représentant, de la Directrice de la DAC OI, et de Maurice Gironcel

• 09h30 : prestations des Anciens, à leur guise

• 10h : remise des Prix en commençant par les Zarboutan, puis les Zarlor, ensuite la Gardiens de la Culture pour terminer avec les gardiens de l’Âme.

• Un moment de Solennité et de recueillement en faveur des 10 Gardiens de l’Âme décédés

• 12h30 : repas offert aux participants et à leurs familles

Voici la liste des lauréats :