Sainte-Suzanne : le maire dresse le bilan de sa mandature à mi-mandat

Le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, dresse le bilan de sa mandature à mi-mandat ce mercredi 22 mai 2024 au Bocage. C'est pour lui "l’occasion de revenir sur les principales réalisations menées depuis le début du mandat et de partager les perspectives et grands enjeux de développement de la commune" note la commune de Sainte-Suzanne. Le maire présente aussi le dispositif d’information et de participation du public organisé dans le cadre de ce point d’étape de l’action municipale (Photo sly/www.imazpress.com)