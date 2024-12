Sainte-Suzanne : le Secours Catholique organise le relais fraternel

Le Secours Catholique - Caritas France Réunion annonce l’organisation de l’événement Relais Fraternel, qui se tiendra le samedi 14 décembre 2024 au Stade du Bocage à Sainte-Suzanne. Ce moment de rencontre et de solidarité est l’occasion pour tous de se rassembler pour promouvoir la solidarité avec les plus démunis et récolter des fonds pour soutenir les actions du Secours Catholique à La Réunion. (Photo panneau sainte-suzanne photo Sly imazpress)

Le Relais Fraternel a pour objectifs principaux de :

1. Promouvoir et encourager la solidarité : En cette période de fêtes de fin d’année, il est essentiel de rappeler l'importance de l'entraide et de l'engagement auprès de ceux qui traversent des moments difficiles.

2. Récolter des fonds pour soutenir les actions du Secours Catholique sur l’île : L’association œuvre tout au long de l’année pour venir en aide aux personnes en situation de précarité, en leur apportant un soutien matériel, humain et moral.

L’événement, qui se déroulera dans un cadre convivial, rassemblera des bénévoles, des donateurs et des personnes solidaires autour de diverses animations, actions de sensibilisation et moments d’échange. Chaque contribution, qu’elle soit financière, matérielle ou humaine, est essentielle pour faire grandir cet élan de fraternité.

Chaque relayeur d'une équipe effectuera une boucle de 3,7 km. Pour ceux qui ne peuvent pas participer au relais, un deuxième départ sera organisé avec une marche fraternelle.

Détails de l'événement :

• Date : samedi 14 décembre 2024

• Lieu : Stade du Bocage à Sainte-Suzanne

• Horaires : Remise des dossards de 6h30 à 7h30 / départ et début des animations à 8h.

• Inscriptions sur ce lien

Le Secours Catholique invite tous les Réunionnais à participer à cet événement, à s'engager pour une solidarité durable et à soutenir les initiatives locales au service des plus fragiles.