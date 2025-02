Sainte-Suzanne : ouverture des inscriptions pour la 6ème marche pour le climat et la biodiversité

Forte du succès de sa précédente édition, qui avait rassemblé 7.000 participants, la marche Réunionnaise pour le climat et la biodiversité revient le 16 mars 2025 à Sainte-Suzanne. D'ores et déjà, les inscriptions pour y participer sont ouvertes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Face aux défis environnementaux croissants, les Réunionnaises et Réunionnais se mobilisent à nouveau pour défendre leur île, sa biodiversité exceptionnelle et son cadre de vie.

L’urgence est là : l’eau, l’alimentation, la santé, nos modes de déplacement... tout est interconnecté et impacté par les bouleversements climatiques. Plus qu’une marche, cet événement est un appel collectif à l’action pour construire un avenir plus résilient et durable.

Aux côtés de la ville de Sainte-Suzanne et de nombreux partenaires engagés, cette journée offrira une large place à la sensibilisation et l’engagement citoyen.

- Un événement citoyen ouvert à tous -

Le 16 mars, le village de la biodiversité prendra place sur le site du Bocage. Les visiteurs pourront rencontrer les acteurs engagés pour le climat, découvrir les initiatives locales en faveur de l’environnement, participer à des animations ludiques et éducatives et s’immerger dans des actions concrètes de préservation de notre patrimoine naturel.

Un marché de producteurs péi et une foire aux plantes viendront compléter cette journée placée sous le signe du vivre-ensemble et du respect de notre île.

Rejoignez le mouvement et faites entendre votre voix pour le climat et la biodiversité.

Inscriptions sur le site de la ville de Sainte-Suzanne.