Sainte-Suzanne : une élève de 6 ans victime d'un viol dans une école, un élève de 10 ans mis en cause

Le 3 novembre 2023, une enfant de six ans scolarisée à Sainte-Suzanne aurait été victime d'un viol. Un élève de 10 ans est mis en cause par la petite victime. La mère de la fillette a déposée plainte dès le lendemain auprès de la gendarmerie. La victime a été examinée au CHU de Saint-Denis qui a constaté les blessures de l'enfant. La famille dénonce l'inaction de l'équipe éducative après le dépôt de plainte et le signalement des faits par la mère

"J'ai récupéré ma fille avec du sang sur ses vêtements. Quand je suis allée demander des comptes auprès de la direction de l'établissement scolaire, personne ne savait ce qu'il s'était passé" dénonce Marie (prénon d'emprunt), la mère de la victime présumée.



C'est au retour de l'enfant à la maison, après la sortie de l'école, que sa mère remarque des tâches de sang sur son short. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. "Elle m'a racontée avoir été agressée par un petit garçon, élève de CM1. J'ai directement conduit ma fille à l'hôpital, où un pédiatre m'a confirmée un traumatisme" explique la mère de famille.



Selon le procès verbal qu'Imaz Press a pu consulter, Marie a déposé plainte dès le lendemain, le samedi 4 novembre, auprès de la gendarmerie de Sainte-Suzanne.

"Ils m'ont dit qu'ils allaient enquêter, mais que ces procédures étaient très longues. J'ai dû gérer le traumatisme de ma fille seule" relate la mère de famille



Dès le lundi elle averti la direction de l'école qui n'aurait pas réagi, indique Marie.

"La direction n'accepte pas ce qu'il s'est passé et on m'a fait comprendre qu'on remettait en question ma parole et celle de ma fille" assure la mère de la victime.

"Ils n'ont pas fait leur travail, ce n'est pas normal que quelque chose comme ça se produise au sein d'une école. On envoie nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent, pas pour qu'ils soient en insécurité" dénonce la mère de famille



Depuis Marie a changé ses trois enfants d'école, mais "l'adaptation est très compliquée pour ma fille".



"Aujourd'hui, je dois gérer ses cauchemars, ses crises, dans l'attente qu'une place en thérapie se libère pour qu'elle soit suivie par un médecin" regrette-t-elle.



Parlant du garçon de 10 ans, élève de l'école, mis en cause par la petite victime, Marie dit "ce que je souhaite, c'est que cet enfant soit pris en charge, ce n'est pas normal de faire ça. Cette plainte, je l'ai déposée pour ma fille, mais aussi pour que cela n'arrive pas à d'autres enfants".

Un signalement a été fait auprès du rectorat, et même du ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

"J'ai reçu une réponse du ministère qui m'a indiquée avoir reçu mon signalement et qui m'a assurée que les équipes de terrain prennent ce signalement sérieusement" explique-t-elle.



Elle a aussi alerté la mairie.

Contactée, la direction de l'école n'a pour l'heure répondu à nos sollicitations.



