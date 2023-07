Salazie accueille la 18ème édition de la fête du Chouchou

Comme chaque année, la ville de Salazie organise la fête du chouchou au centre du village de Hell-Bourg. Pour cette 18ème édition, les festivités se dérouleront du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023. L’occasion pour les 30.000 visiteurs attendus, de découvrir les produits du terroir, de participer à de nombreuses animations et concerts ; et surtout d’élire Miss Salazie. Ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le programme s'annonce festif : stands divers (producteurs, légumes, nourriture), concerts assurés par des artistes locaux, ...Des animations, stands de producteurs, etc sont au programme ainsi que des baptêmes de l'air en hélicoptère "survol du trou de fer"

-Voici le programme des animations :-

Vendredi 7 juillet

09h : Accueil des personnalités et du public

10h : Inauguration et discours des officiels - Défilé Inaugural avec l'école de musique de Salazie

11h : visite des stands

14h : séminaire de la chambre d'agriculture

16h : danse en ligne

17h : CZG

17h30 : Ti Flo

18h : Groupe Kazabwa et ses invités

19h élection de miss Salazie

Samedi 8 juillet

9h : accueil des clubs de la 3ème jeunesse

10h : élection de Miss Mamie Salazie

11h : élection de miss Mamie Chouchou

12h : Groupe Salazel

13h : après midi dansante avec l'Orchestre Symphonic

17h : groupe AMbiance Rythmique

18h : Mateck

19h : plateau "Sega dan la kaz" Spécial Réunion / Maurice : Claudio avec Hervé Imbert, Clara, Olivier Brique et Alain Ramanissum et les Musiciens de Family Groove

21h : Plateau "Le son 974" XELA (MC) avec Algéric, Malcom et Khaledo, GTNN, Kaf Malbar

Un concours culinaire autour de la gastronomie est organisé par la Mairie et l'OTI Est avec les restaurateurs

Dimanche 9 juillet

9h : accueil du public

10h : animation podium

11h : spectacle de l'école de musique de Salazie

12h : Surya Dance School of Arts

12h30 : comité Off Miss India Reunion / Défilé de Miss India Réunion 2023

13h : Groupe Mayaz

14h : les frères Charlemagne

16h : Radio Crochet animé par Claudio et l'orchestre Kadanse

18h L'ambians en live avec Natacha Tortillard ek sonn band

D'autres animations sont également au programme telles que :

L'OTI Est propose une rando croquis ainsi qu'une balade "Marronnage avec Ker Maron" animation musicale est assurée les 8 et 9 juillet par le Groupe Grondin; Groupe Mano & Faro visite guidée de l'exploitation sur le marronnage avec l'association Lolita Monga animation culinaire avec l'association Amiral Lacaze concours et quizz avec la chambre d'agriculture concours de cueilleurs-cueilleuses/ trieurs-trieuses de brède chouchou quizz sur le chouchou baptême de l'air en hélicoptère survol du trou de fer et takamaka.

Renseignements et réservation auprès de Mafate Hélicoptère 0692662808 / 0693487969