Salazie : baisse des ressources en eau

La Réunion traverse actuellement une période de sécheresse intense qui affecte directement la production et la distribution d’eau. Dans ce contexte, CISE Réunion fait appel à la responsabilité et à la solidarité de chacun pour limiter la consommation d'eau aux besoins essentiels (Photo : www.imazpress.com)

Afin de permettre le remplissage des réservoirs et une distribution de la ressource la plus équitable possible entre ses abonnés, CISE Réunion procèdera à des coupures d’eau temporaire à compter de ce mercredi 2 octobre 2024 de 22h00 à 05h00. Ce plan de distribution pourra être réactualisé en fonction de l’évolution de la situation.

Secteurs impactés :

Village Hell-Bourg

Bé-Mahot

Camp Ozoux

Ilet à Vidot

Plateau Sisahaye

Fond de Rond-Point

Belouve

Il est à noter que des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau peuvent être constatés tout au long de la journée dans ces secteurs.

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau.

L’eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Durant les prochaines semaines et ce jusqu’à ce que la ressource en eau soit à nouveau optimale, il est recommandé d’arrêter :

L'arrosage des jardins

Le remplissage des piscines

Le lavage des véhicules et des espaces extérieurs

Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet www.cise-reunion.re

Préservons ensemble la ressource en eau en adoptant les bons gestes