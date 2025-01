Salazie : la CISE appelle "à la responsabilité de chacun" concernant la consommation d'eau

Alors que La Réunion traverse actuellement une période de sécheresse intense qui affecte directement la production et la distribution d’eau, la CISE Réunion "fait appel à la responsabilité et à la solidarité de chacun pour limiter la consommation d'eau aux besoins essentiels", notamment sur la commune de Salazie (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La CISE rappelle que la Préfecture a émis un arrêté le 19 décembre 2024 interdisant à Salazie :

- L’arrosage des jardins potagers

- L’arrosage des espaces verts publics et privés

- L’arrosage des pelouses

- L’arrosage des espaces sportifs

- L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Le remplissage et maintien du niveau d’eau des plans d’eau de loisirs et piscines privées

- Le remplissage et maintien à niveau des piscines à usage collectif (sauf remise à niveau ou pour la réglementation pour raisons sanitaires)

- Le prélèvement d’eau à usage domestique dans le milieu naturel

- Le prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Le prélèvement d’eau pour l’irrigation par aspersion des cultures (hors périmètre irrigués)

- Le lavage des véhicules (y compris en station de lavage)

Et demande le report des opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées, sauf impératif sanitaire lié à la santé publique. Cet arrêté préfectoral est en vigueur pour une durée d’un mois.



Une coupure se produira, à compter de ce jour, samedi 11 janvier 2025, de 21 h à partir de 5 h sur les secteurs suivants :



- Mare à Vieille Place

- Mare à Citrons

- Petit Sable

- Mare à Goyaves

- Fleurs Jaunes

- Et les voies adjacentes



Des coupures et des baisses de pression peuvent apparaître en fin de journée sur les points hauts de certains secteurs. Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

- 8 chemin Lambert

25 B chemin Lambert

797 RD 52

- 94 Chemin Solesse

27 Chemin Solesse

Fleurs jaunes