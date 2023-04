Hell-Bourg : des élèves de maternelle incommodés par des odeurs nauséabondes

Ce vendredi 14 avril 2023, plusieurs élèves de l'école maternelle Roland Sellier de Hell-Bourg ont été incommodés par des odeurs dont on ne connaît pour l'heure pas la provenance. Certains ont été pris de vomissements. Le Samu, les pompiers, la police municipale et les forces de l'ordre sont sur place afin de recherche l'origine de ces odeurs. L'ensemble des élèves ont été pris en charge et mis en sécurité. La commune cherche désormais à voir comment faire pour que les parents viennent les récupérer. Du côté de la mairie, on indique que la fuite de gaz est à exclure. (Photo d'illustration www.imazpress.com)