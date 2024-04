Salazie : trois chasseurs de tangue retrouvés après une nuit perdus en forêt de Bélouve

Ce lundi 1er avril 2024, un appel a été lancé après la disparition de trois chasseurs – un père et ses deux fils – dans la forêt de Bélouve dans le cirque de Salazie. Partis du parking de la forêt dimanche matin, les trois personnes n'avaient plus donné signe de vie. Ce lundi, ils ont été retrouvés sains et saufs. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Les personnes ont retrouvé leur chemin tout seul", informe à Imaz Press, Patrick Gastrin de la fédération des chasseurs de La Réunion.

"Ils vont bien mais trempé et dans un état à la limite l'hypothermie pour l'un d'entre eux", a indiqué la famille au référent tangue de la fédération.

Les trois hommes " se sont rendus à leur domicile par leur "propre moyen", ajoute-t-il.

Portés disparus dans la forêt de Bélouve, les trois hommes étaient partis chasser la tangue.

C'est sur les réseaux sociaux et sur les ondes de radio Freedom que l'a famille avait lancé l'alerte, évoquant le fait que les chasseurs ne retrouvaient plus leur chemin.

Plusieurs battues ont été organisées pour le retrouver, accompagnées d'un détachement de la gendarmerie.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com