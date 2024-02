Salon International de l’Agriculture 2024 : "la Production Locale Réunie" à Paris

"La Production Locale Réunie" sera cette année encore présente à Paris pour faire découvrir la richesse du terroir et des savoir-faire réunionnais. "Cela constitue une excellente opportunité de mettre en avant l’engagement des filières de La Réunion au service du territoire et de faire découvrir aux visiteurs du monde entier l’excellence de notre modèle agricole ainsi que la diversité et la qualité des produits péi". Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les filières péi unies sous la bannière de la "Production Locale Réunie" (PLR) pour valoriser leur modèle de production unique

Les filières structurées des fruits et légumes (ARIFEL), de l’élevage (ARIBEV et ARIV), de la pêche (ARIPA), Canne-Sucre (Syndicat du Sucre) ainsi que l’industrie réunionnaise (ADIR), entendent bien valoriser les couleurs et savoir-faire agricoles et agro-alimentaires de La Réunion lors de la 60ème édition du Salon International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 24 février au 03 mars 2024. La Production Locale Réunie sera présente sur un stand d’environ 50 m2 dans la continuité du Village Réunion (Pavillon 5.2, Stand D036).

L’objectif est de faire découvrir aux visiteurs du salon (grand public, agriculteurs, agro-industriels, institutionnels, presse notamment) l’excellence et la diversité des produits issus du modèle agricole durable et inclusif qui est spécifique et si précieux à La Réunion.

Forte de sa structuration et de la complémentarité inter filière construite collectivement depuis très

longtemps, notamment au regard des particularités naturelles, géographique et insulaire du territoire

Réunionnais, la production péi ne trouve d’égale nulle part ailleurs dans un contexte mondial

extrêmement fragile. Lors du Salon International de l’Agriculture, c’est aussi l’occasion pour les filières

réunionnaises de rencontrer des institutions et partenaires hexagonaux et européens pour rappeler la

résilience de ce modèle et échanger autour de ses enjeux et des ambitions de souveraineté alimentaire

de l’Ile de La Réunion.

Les produits péi de La Réunion sublimés par une cheffe cuisinière et proposés à la dégustation

A l’occasion de cette manifestation ouverte à l’international, les filières réunionnaises ont souhaité faire découvrir des produits et recettes typiques de La Réunion grâce à un espace dédié sur leur stand à la cheffe Larissa Rajaonarivelo, qui proposera aux visiteurs des shows culinaires et des dégustations variées de produits de l’élevage, de la pêche, de préparations à base des sucres réunionnais et des fruits et légumes en mettant en avant l’héritage culinaire et les produits frais de l’île.